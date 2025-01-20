Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:49, 20 января 2025Бывший СССР

В ДНР рассказали об оставшихся в Курахово мирных жителях

Пушилин: В освобожденном Курахово остаются несколько тысяч жителей
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Во взятом под контроль Вооруженных сил (ВС) России Курахово на территории Донецкой народной республики (ДНР) остаются несколько тысяч мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Понимаем, что сейчас нужно сконцентрироваться на оказании всей необходимой помощи гражданскому населению, которого остается несколько тысяч человек в данном населенном пункте», — рассказал Пушилин.

Он добавил, что в дальнейшем в городе будут отработаны механизмы всей работы профильных ведомств.

Ранее Пушилин посетил Курахово после взятия города под контроль. По его словам, разрушения в городе сопоставимы с тем, в каком состоянии была Авдеевка после боев в ней. При этом повреждений на порядок меньше, чем в Угледаре.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытались ударить по промышленным предприятиям Татарстана. Что известно о последствиях атаки?

      Названа цель атаки украинских дронов в Казани

      В России рассказали о сроках личной встречи Трампа и Путина

      В российском городе мужчины продали иностранцу несуществующий трепанг

      Apple обвинили в получении сверхприбыли от приложений

      Популярный модельер вышла в свет в халате за 416 тысяч рублей

      В ДНР рассказали об оставшихся в Курахово мирных жителях

      Минобороны России заявило о новой попытке атаки ВСУ на Татарстан

      ВСУ при отступлении взорвали шахту в одном из городов ДНР

      В Генштабе ВСУ оценили ситуацию на фронте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше