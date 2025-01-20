В ДНР рассказали об оставшихся в Курахово мирных жителях

Пушилин: В освобожденном Курахово остаются несколько тысяч жителей

Во взятом под контроль Вооруженных сил (ВС) России Курахово на территории Донецкой народной республики (ДНР) остаются несколько тысяч мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Понимаем, что сейчас нужно сконцентрироваться на оказании всей необходимой помощи гражданскому населению, которого остается несколько тысяч человек в данном населенном пункте», — рассказал Пушилин.

Он добавил, что в дальнейшем в городе будут отработаны механизмы всей работы профильных ведомств.

Ранее Пушилин посетил Курахово после взятия города под контроль. По его словам, разрушения в городе сопоставимы с тем, в каком состоянии была Авдеевка после боев в ней. При этом повреждений на порядок меньше, чем в Угледаре.