В Финляндии выступили с требованием по России

Политолог Малинен призвал Финляндию отказаться от агрессии против России

Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил, что Финляндии следует вернуться к статусу нейтральной страны и отказаться от агрессивной политики против России. Об этом он написал в социальной сети X.

Малинен призвал Финляндию стать нейтральной страной, поскольку альтернативные варианты негативно отразятся на государстве. «Никакой агрессии против России, открытые границы плюс торговля», — отметил он.

По мнению политолога, Хельсинки необходимо отказаться от размещения на территории Финляндии сил США. Он добавил, что не стоит заключать соглашения о безопасности с Украиной.

Ранее президент Финляндии Александо Стубб заявил, что «теневой флот» России угрожает странам Западам и необходимо бороться с исходящими от него рисками. Он сообщил, что был уведомлен о ситуации с отключением электрокабеля EstLink 2, который соединяет Финляндию с Эстонией.