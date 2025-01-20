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00:50, 20 января 2025Мир

В Финляндии выступили с требованием по России

Политолог Малинен призвал Финляндию отказаться от агрессии против России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил, что Финляндии следует вернуться к статусу нейтральной страны и отказаться от агрессивной политики против России. Об этом он написал в социальной сети X.

Малинен призвал Финляндию стать нейтральной страной, поскольку альтернативные варианты негативно отразятся на государстве. «Никакой агрессии против России, открытые границы плюс торговля», — отметил он.

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По мнению политолога, Хельсинки необходимо отказаться от размещения на территории Финляндии сил США. Он добавил, что не стоит заключать соглашения о безопасности с Украиной.

Ранее президент Финляндии Александо Стубб заявил, что «теневой флот» России угрожает странам Западам и необходимо бороться с исходящими от него рисками. Он сообщил, что был уведомлен о ситуации с отключением электрокабеля EstLink 2, который соединяет Финляндию с Эстонией.

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