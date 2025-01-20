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15:31, 20 января 2025Мир

В Германии заявили об отсутствии мира с Россией

Генерал бундесвера Бодеманн: Между Россией и Германией уже нет мира
Семен Александров (редактор)

Фото: Markus Schreiber / AP

Россия и Германия не находятся в состоянии войны, но между ними уже нет мира. Об этом заявил генерал бундесвера Андре Бодеманн в интервью BR24.

«Юридически мы не находимся в состоянии войны, но, на мой взгляд, уже давно нет мира», — отметил он.

Немецкий военный предупредил, что из-за геостратегического положения Германии в центре Европы ей придется сыграть ключевую роль в случае военного конфликта с Россией.

Ранее руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг признал постоянное увеличение военного потенциала России, в частности рост производства танков, боеприпасов, беспилотников и ракет, а также увеличение их запасов на складах страны.

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