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14:53, 20 января 2025Бывший СССР

В Грузии объяснили введение санкций Западом отказом противостоять России

Каладзе: Запад ввел санкции против Грузии из-за отказа открыть 2 фронт против РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Запад вводит санкции против Грузии, потому что Тбилиси отказался противостоять России, объяснил генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его цитирует ТАСС.

«Мы не уступили страну, не включили ее в войну, не открыли "второй фронт", несмотря на то, что призывы к этому были в кабинетах, от конкретных послов», — прокомментировал он введение ограничений и угрозы ими.

Каладзе отказался называть имена послов, которые шантажировали Тбилиси санкциями. Мэр города также подчеркнул, что Грузию не запугать ограничениями.

Ранее «Грузинская мечта» допустила, что Европарламент (ЕП) может потребовать от страны спровоцировать войну с РФ. Как отметили в партии, ЕП рекомендовал Грузии ввести санкции против Москвы. Однако в политическом объединении подчеркнули, что такие шаги привели бы к экономическому кризису в республике.

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