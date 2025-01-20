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20:33, 20 января 2025Бывший СССР

В Харьковской области рассказали о ежедневных обстрелах со стороны ВСУ

Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВСУ ежедневно обстреливают регион
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

На фоне успешного наступления российских войск, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно обстреливают тыловые территории Харьковской области, где находятся мирные жители. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«Освобожденная территория Харьковской области практически ежедневно обстреливается украинскими формированиями», — заявил чиновник.

Он добавил, что такими обстрелами украинские войска демонстрируют беспомощность перед российским наступлением.

Ранее Ганчев заявил о превосходстве ВС России над ВСУ в Харьковской области. По его словам, российские войска особенно эффективно продвигаются на купянском направлении.

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