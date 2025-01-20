В Харьковской области рассказали о ежедневных обстрелах со стороны ВСУ

Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВСУ ежедневно обстреливают регион

На фоне успешного наступления российских войск, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно обстреливают тыловые территории Харьковской области, где находятся мирные жители. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«Освобожденная территория Харьковской области практически ежедневно обстреливается украинскими формированиями», — заявил чиновник.

Он добавил, что такими обстрелами украинские войска демонстрируют беспомощность перед российским наступлением.

Ранее Ганчев заявил о превосходстве ВС России над ВСУ в Харьковской области. По его словам, российские войска особенно эффективно продвигаются на купянском направлении.