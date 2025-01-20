Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:09, 20 января 2025Россия

В МИД обвинили украинских военных в геноциде по языковому принципу в Курской области

Мирошник обвинил ВСУ в геноциде по языковому принципу в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с «Известиями» обвинил украинских военных в геноциде по языковому принципу в Курской области.

По его словам, Киев ставит перед своими военнослужащими задачу расправляться с населением, если они говорят по-русски. «Удивительно, что эта цель ставилась перед ними на территории Курской области, где все говорят на русском языке. По сути, речь идет об уничтожении любого гражданского населения», — сказал дипломат.

Мирошник заявил, что Украина нарушает нормы международного гуманитарного права. Он призвал мировое сообщество отреагировать и сформировать официальную позицию относительной действий Киева.

Ранее посол по особым поручениям рассказал о свидетельствах мародерства ВСУ и расправ над мирными жителями в Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Контрактников избили дубинкой и шокером в воинской части перед отправкой на СВО. Что известно о происшествии?

      Очевидцы сообщили о взрывах над Рязанью

      Гендиректора «Амурстроя» оштрафовали на 48 миллионов рублей по делу о мошенничестве

      В России обвинили Канаду в негласной поддержке «всех преступных действий Киева»

      Секретарша отказала судье в сексе при помощи цитаты из Библии и получила фото пениса

      Россиянам рассказали об увеличении зарплат более чем на 20 процентов

      В МИД обвинили украинских военных в геноциде по языковому принципу в Курской области

      Россияне не выйдут на пенсию по старости в 2025 году

      Трамп назвал Овечкина великим игроком

      Трамп объявил о возвращении TikTok в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше