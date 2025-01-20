В МИД обвинили украинских военных в геноциде по языковому принципу в Курской области

Мирошник обвинил ВСУ в геноциде по языковому принципу в Курской области

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с «Известиями» обвинил украинских военных в геноциде по языковому принципу в Курской области.

По его словам, Киев ставит перед своими военнослужащими задачу расправляться с населением, если они говорят по-русски. «Удивительно, что эта цель ставилась перед ними на территории Курской области, где все говорят на русском языке. По сути, речь идет об уничтожении любого гражданского населения», — сказал дипломат.

Мирошник заявил, что Украина нарушает нормы международного гуманитарного права. Он призвал мировое сообщество отреагировать и сформировать официальную позицию относительной действий Киева.

Ранее посол по особым поручениям рассказал о свидетельствах мародерства ВСУ и расправ над мирными жителями в Курской области.

