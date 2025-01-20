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14:31, 20 января 2025Россия

В России ребенка с тяжелыми травмами нашли под окнами школы после перемены

В Петербурге шестиклассника нашли под окнами школы, у него серьезные травмы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Ребенка с тяжелыми травмами нашли под окнами одной из петербургских школ. Об этом сообщает «Фонтанка» в Telegram.

Перед этим мальчика видели на перемене. После случившегося его госпитализировали. О характере полученных им травм, а также о возможных версиях случившегося не сообщается.

В администрации Центрального района Петербурга сотрудникам издания сообщили, что в школу направили психологов. Также в учебном заведении начата проверка.

Ранее в Свердловской области ученик седьмого класса выпрыгнул из окна ради видео в TikTok. Ставшие очевидцами жители предположили, что подросток хотел запрыгнуть на дерево и повиснуть на ветке, однако сорвался.
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