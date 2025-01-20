В российском регионе суд арестовал подозреваемого в совращении несовершеннолетней

В Калужской области арестовали подозреваемого в совращении несовершеннолетней

В Калужской области арестовали подозреваемого в совращении несовершеннолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Калужской области.

По данным следствия, 38-летний житель Думиничского района с июня 2024 года по январь 2025 года совершал развратные действия с несовершеннолетней без применения насилия.

Как установил суд, подозреваемый является гражданином другой республики и не имеет постоянного места жительства в России. Он фактически проживал в одном помещении с пострадавшей. Суд принял во внимание характеристику подозреваемого и данные о его личности.

Суд избрал ему пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что российский таксист годами насиловал дочку сожительницы и стал фигурантом уголовного дела.