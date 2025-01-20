В США назвали последствие возможного вторжения Трампа в Панаму

Маккеффри: вторжение Трампа в Панаму вызовет возмущение в Латинской Америке

Возможное вторжение США в Панаму при избранном американском президенте Дональде Трампе обернется оккупацией страны и вызовет возмущение во всей Латинской Америке. Об этом заявил американский генерал в отставке Барри Маккеффри, его слова передает The Wall Street Journal (WSJ).

«Это выглядело бы, как возвращение в 1850-е годы. Как может иностранная держава, незаконно [контролирующая власть в стране] управлять каналом без панамцев?» — отметил Маккеффри.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп поднял вопрос о возвращении контроля над Панамским каналом. По мнению политика, власти Панамы «обдирают» США, взимая недостаточную плату за использование канала, в то время как американцы продолжают вкладывать миллиарды долларов в его эксплуатацию и ремонт.

Президент Панамы Хосе Мулино после заявлений Трампа пригрозил США обращением в Совет Безопасности ООН из-за давления на страну.