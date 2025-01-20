Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:44, 20 января 2025Наука и техника

В США одобрили производство нового боеприпаса для Abrams

Army Recognition: В США одобрили серийное производство снаряда M1147 для танков
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Исполнительный директор объединенной программы по вооружению и боеприпасам армии США одобрил серийное производство многоцелевого боеприпаса M1147 Advanced Multi-Purpose (AMP) калибра 120 миллиметров. Об этом сообщает Army Recognition.

«Это одобрение позволяет перейти от мелкосерийного производства к полномасштабному, что позволяет армии США удовлетворять важнейшие оперативные потребности и повышать эффективность материально-технического обеспечения за счет объединения четырех устаревших 120-миллиметровых снарядов в единый универсальный боеприпас», — пишет издание.

M1147 AMP специально разработали для танков Abrams. Новый снаряд заменит в войсках кумулятивные выстрелы М830 и М830А1, картечные М1028 и бетонобойные М908. M1147 оснащен каналом передачи данных от снаряда к танку и программируемым взрывателем, позволяющими выбирать мгновенный контактный подрыв или срабатывание с замедлением, а также воздушный подрыв над позициями противника.

Материалы по теме:
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023
Западная военная техника на Украине. Какое оружие поставляют ВСУ?
Западная военная техника на Украине.Какое оружие поставляют ВСУ?
23 декабря 2024

В июне 2024 года появились снимки, демонстрирующие танки M1A1 SA Abrams Вооруженных сил Украины с дополнительной защитой. Машины получили блоки динамической защиты «Контакт» и резиновые фартуки для защиты нижней лобовой детали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал главное в урегулировании конфликта на Украине

      В США заявили о планах Трампа запретить помощь другим странам

      Срыв ротации ВСУ в Запорожье попал на видео

      Россиянин удушил пожилую родственницу и вывез тело в лес

      Названа причина отказа Овечкина от посещения инаугурации Трампа

      Банк России предложил повысить прозрачность выхода компаний на биржу

      ВСУ снизили уровень сопротивления в Великой Новоселке

      Журналисты выследили неудачливую женщину-киллера по ее публикациям и сдали полиции

      Планы Трампа насторожили автогиганта General Motors

      Мелания Трамп привлекла внимание журналистов одной деталью в наряде для инаугурации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше