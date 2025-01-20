В США одобрили производство нового боеприпаса для Abrams

Army Recognition: В США одобрили серийное производство снаряда M1147 для танков

Исполнительный директор объединенной программы по вооружению и боеприпасам армии США одобрил серийное производство многоцелевого боеприпаса M1147 Advanced Multi-Purpose (AMP) калибра 120 миллиметров. Об этом сообщает Army Recognition.

«Это одобрение позволяет перейти от мелкосерийного производства к полномасштабному, что позволяет армии США удовлетворять важнейшие оперативные потребности и повышать эффективность материально-технического обеспечения за счет объединения четырех устаревших 120-миллиметровых снарядов в единый универсальный боеприпас», — пишет издание.

M1147 AMP специально разработали для танков Abrams. Новый снаряд заменит в войсках кумулятивные выстрелы М830 и М830А1, картечные М1028 и бетонобойные М908. M1147 оснащен каналом передачи данных от снаряда к танку и программируемым взрывателем, позволяющими выбирать мгновенный контактный подрыв или срабатывание с замедлением, а также воздушный подрыв над позициями противника.

В июне 2024 года появились снимки, демонстрирующие танки M1A1 SA Abrams Вооруженных сил Украины с дополнительной защитой. Машины получили блоки динамической защиты «Контакт» и резиновые фартуки для защиты нижней лобовой детали.