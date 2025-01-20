Весящая 150 килограммов женщина решила наказать приемного сына и случайно раздавила его

В США 150-килограммовая женщина решила наказать сына, легла на него и раздавила

Жительницу США приговорили к шести годам заключения из-за того, что она решила наказать десятилетнего сына и случайно раздавила его. Об этом пишет WSMV.

В апреле 2024 года полицейские прибыли на вызов к дому в Вальпараисо, штат Индиана. Диспетчеру сообщили, что десятилетний ребенок внезапно перестал дышать. Правоохранители попытались оказать мальчику первую помощь, а затем передали медикам. Однако спасти ребенку жизнь не удалось. При осмотре мальчика полицейские обнаружили на его шее и груди обширные гематомы.

Впоследствии выяснилось, что 48-летняя Дженнифер Ли Уилсон разозлилась на приемного сына Дакоту Стивенса за то, что он попытался убежать из дома и пришел к соседям с просьбой его усыновить. 150-килограммовая женщина решила наказать ребенка: она легла на него и не поднималась в течение пяти минут. При этом мальчик весил всего 40 килограммов. Причиной его смерти стала асфиксия.

В октябре 2024 года Уилсон признала, что непреднамеренно лишила сына жизни. В январе 2025 года ее приговорили к шести годам заключения.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее робот схватил мужчину и раздавил его. Это случилось, когда инженер осматривал робота на заводе сельскохозяйственного комплекса Donggoseong.