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14:11, 20 января 2025Россия

Военкор раскрыл случаи превышения полномочий военной полицией после избиения бойцов в Туве

Военкор Романов об избиении контрактников в Туве: ВП превышает свои полномочия
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военкор Владимир Романов рассказал о случаях превышения служащими военной полиции (ВП) полномочий после избиения контрактников в Туве. Об этом он написал в Telegram.

По словам Романова, некоторые сотрудники ВП начинают злоупотреблять теми возможностями, которые предоставляет им служебное положение. Особенно в этой связи он отметил некогда развернутый пост ВН на границе Донецкой народной республики и Запорожской области, которые брали «дань» с волонтеров. Также автор канала рассказал о случаях, когда отдельные сотрудники военной полиции пытались наладить сбыт конфискованного трофейного оружия.

Романов также рассказал о случае с ним самим, когда его повели «на полный досмотр» из-за найденного в багажнике бронежилета, который военкор носит в зоне боевых действий.

Ранее избиение бойцов перед отправкой в зону спецоперации прокомментировали в Госдуме. Депутат Шолбан Кара-оол заявил, что подобных эксцессов полностью избежать нельзя, поскольку «в семье не без урода». Он напомнил, что армия является слепком всего российского общества.

ЖЗЛ
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