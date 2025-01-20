Военный эксперт высказался о перспективах США создать свой «Железный купол»

Военный эксперт Дандыкин усомнился в способности США создать «Железный купол»

Перспективы США создать систему противоракетной обороны «Железный купол» по аналогии с Израилем крайне малы, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он усомнился в возможности защитить всю территорию страны такой системой.

Одно дело — «Железный купол» над Израилем, площадь которого в сотни раз меньше площади США. И то он пропускал все-таки достаточно примитивные ракеты в отличие от ракет умных, которые, допустим, есть у нас. Другое дело — создать это над территорией всех США Василий Дандыкин военный эксперт

«Это можно создать вокруг Вашингтона или другого крупного города. В принципе это огромные деньги, которые хотят получить те, кто занимается этими делами, поэтому его, наверное, будут поддерживать, а что получится в результате, один бог знает», — сказал он.

Специалист считает, что такая система будет стоить дороже для США, чем лунная программа или полет на Марс. Также он полагает, что у американцев недостаточно технической и научной базы для создания такой системы.

«Наши гиперзвуковые ракеты несбиваемы, об этом говорят и сами враги, в том числе прокси в Киеве [президент Украины Владимир] Зеленский на счет "Орешника" говорил и насчет других ракет, которые стоят на вооружении [России] — и морские, и воздушные. Так что здесь амбиций много, задач много, он много чего наговорил. Будет куча указов отменяющих, запрещающих. Я отношусь к этому делу с достаточно изрядной долей скептики. Это достаточно серьезная задача, тем более что им надо защищать не только США, но и свои базы, которые разбросаны по всему миру», — добавил военный эксперт.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что поручит разработать и построить систему противоракетной обороны «Железный купол», чтобы защитить территорию страны. По его словам, развитие национальной обороны станет одним из ключевых приоритетов его новой администрации.