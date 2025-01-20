Врач назвал неочевидную причину выпадения волос

Врач Мясников заявил, что оральные контрацептивы провоцируют выпадение волос

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что прием оральных контрацептивов провоцирует выпадение волос. Выпуск передачи, в котором специалист назвал неочевидную причину недуга, доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли противозачаточные препараты могут привести к выпадению волос, ответила положительно. Доктор согласился с предположением девушки. «Да, могут», — заявил специалист.

Ранее Мясников развеял распространенный миф о том, что прием оральных контрацептивов может вызывать инсульт. Медик объяснил, что раньше в подобных препаратах содержались большие дозы эстрогенов, и по этой причине их прием действительно мог провоцировать недуг.

До этого онколог-маммолог Гурами Кветенадзе развеял популярные заблуждения о раке молочной железы. Врач опроверг утверждение о том, что онкологическое заболевание может развиться из-за приема гормональных контрацептивов.