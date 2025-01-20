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20:37, 20 января 2025Интернет и СМИ

Врач назвал неочевидную причину выпадения волос

Врач Мясников заявил, что оральные контрацептивы провоцируют выпадение волос
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: nikkimeel / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что прием оральных контрацептивов провоцирует выпадение волос. Выпуск передачи, в котором специалист назвал неочевидную причину недуга, доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли противозачаточные препараты могут привести к выпадению волос, ответила положительно. Доктор согласился с предположением девушки. «Да, могут», — заявил специалист.

Ранее Мясников развеял распространенный миф о том, что прием оральных контрацептивов может вызывать инсульт. Медик объяснил, что раньше в подобных препаратах содержались большие дозы эстрогенов, и по этой причине их прием действительно мог провоцировать недуг.

До этого онколог-маммолог Гурами Кветенадзе развеял популярные заблуждения о раке молочной железы. Врач опроверг утверждение о том, что онкологическое заболевание может развиться из-за приема гормональных контрацептивов.

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