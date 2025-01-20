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11:49, 20 января 2025Интернет и СМИ

Врач назвал провоцирующие проблемы с сердцем лекарства

Врач Мясников заявил, что препараты для лечения рака провоцируют болезни сердца
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: JFontan / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал лекарства, провоцирующие проблемы с сердцем. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор заявил, что некоторые препараты для лечения онкологических заболеваний вызывают развитие болезней сердца. «Есть классическое лекарство противораковое, антибиотик, созданный для лечения онкологии, он может обладать серьезным кардиодепрессивным действием, мы это знаем, но бывает так, что некоторые опухоли только на него отвечают», — объяснил врач.

Проблемы с сердцем, по словам врача, также могут возникнуть из-за приема таких антибиотиков, как азитромицин и кларитромицин.

Ранее Мясников предупредил, что препараты от аритмии также могут нанести вред сердцу. Помимо этого, как рассказывал доктор, к проблемам с сердцем может приводить прием обезболивающих лекарств.

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