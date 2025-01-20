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13:21, 20 января 2025Забота о себе

Врач назвала четыре веские причины пить воду по утрам

Гастроэнтеролог Уразакова: Выпитый утром стакан воды активирует обмен веществ
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Употребление стакана воды утром должно стать частью образа жизни, считает гастроэнтеролог Элена Уразакова. Четыре веские причины обзавестись этой полезной привычкой она назвала UfaTime.

Уразакова утверждает, что если каждое утро после пробуждения пить воду, быстрее активируется обмен веществ, а при употреблении 400 миллилитров жидкости улучшится отток желчи, что поможет избежать ее застоя. «Во время сна организм продолжает работать. Вы теряете влагу через дыхание и потоотделение. Стакан воды утром помогает восполнить эту потерю жидкости и восстановить водный баланс», — подчеркнула гастроэнтеролог.

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Также, по словам Уразаковой, выпитая утром вода помогает коже оставаться увлажненной и здоровой, что предотвращает преждевременное появление морщин. Наконец, эта привычка способствует общему хорошему самочувствию и придает заряд бодрости, заключила врач.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белева рассказала, людям с какими заболеваниями противопоказаны мандарины. Прежде всего она призвала отказаться от употребления мандаринов людей с диагностированной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), которая обычно проявляется изжогой.

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