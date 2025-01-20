ВС России уничтожили дрон немецкого производства над Горловкой

ВС России уничтожили немецкий разведывательный дрон на западе Горловки

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили на западе Горловки разведывательный беспилотный летательный аппарат немецкого производства. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«На западной окраине Горловки был уничтожен разведывательный БПЛА противника "Вектор" немецкого производства, осуществлявший воздушную разведку», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.

Отмечается, что дрон-разведчик был оснащен технологиями искусственного интеллекта.

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