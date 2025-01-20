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18:13, 20 января 2025Бывший СССР

ВС России уничтожили дрон немецкого производства над Горловкой

ВС России уничтожили немецкий разведывательный дрон на западе Горловки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили на западе Горловки разведывательный беспилотный летательный аппарат немецкого производства. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«На западной окраине Горловки был уничтожен разведывательный БПЛА противника "Вектор" немецкого производства, осуществлявший воздушную разведку», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.

Отмечается, что дрон-разведчик был оснащен технологиями искусственного интеллекта.

Ранее в украинской прессе заявили о хаосе в украинской армии на покровском направлении. Сообщалось, с некоторыми позициями украинских войск нет связи по причине отсутствия раций, а некоторые выходят на связь только при наличии мобильного интернета.

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