ВСУ атаковали четыре города в Запорожье

Заместитель главы Запорожской области Тицкий: ВСУ атаковали четыре города

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали четыре города в Запорожской области. Об этом написал заместитель губернатора региона Антон Тицкий.

«В Васильевке нашими военнослужащими сбит беспилотник с самодельными взрывными устройствами вблизи здания районной администрации. Дважды противник пытался атаковать Мелитополь. Обе атаки отразила ПВО. В Токмаке также дважды работала ПВО. В Пологах зафиксирована вражеская атака по территории городского водоканала», — написал чиновник.

Помимо этого, как сообщил Тицкий, украинские войска атаковали села Чапаевка Пологовского района и село Великая Знаменка Каменско-Днепровского района, были повреждены частные дом и трансформатор.

Ранее при атаке ВСУ по Запорожской области были ранены волонтеры из Ставропольского края. Они везли гуманитарную помощь детям. Волонтеры получили множественные осколочные ранения. 17 января Следственный комитет России сообщил о начале расследования атаки ВСУ.