Гаджет Apple спас жизнь отца Тима Кука

Тим Кук признался, что часы Apple однажды вызвали скорую для его отца

Глава корпорации Apple Тим Кук рассказал, что однажды часы Apple Watch спасли жизнь его отца. Об этом он рассказал в рамках подкаста Table Manners.

Интервью с предпринимателем было записано в декабре, однако его опубликовали только в середине января. Кук заявил, что однажды его отец Дональд потерял сознание и упал, когда находился дома один. Часы Apple Watch, в которых было активирована функция обнаружения падения, зафиксировали инцидент и вызвали бригаду скорой помощи.

Тим Кук признался, что медики не смогли попасть в дом, так как его родитель находился без сознания. Поэтому врачи выбили дверь и обнаружили лежащего на полу мужчину. Руководитель Apple не стал уточнять, когда это произошло и по каким причинам его отец потерял сознание.

Кук заявил, что был благодарен специалистам экстренной службы, которые без раздумий выбили дверь в доме его отца. По словам главы Apple, Дональд Кук, кажется, меньше обрадовался спасению, а был разочарован испорченной дверью.

В середине декабря 2024 года генеральный директор компании Apple Тим Кук встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде. По информации источников The New York Times, Кук пытался получить поддержку Трампа по важным для Apple вопросам.