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15:26, 21 января 2025Россия

Боец СВО пробил телом две стены во время танкового обстрела и очнулся в мешке в морге

KP.RU: Боец СВО выжил при танковом обстреле и очнулся в черном мешке в морге
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский военнослужащий с позывным Катунь выжил после того, как пробил своим телом две стены во время танкового обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО, но впоследствии очнулся в морге в черном мешке. О случившемся рассказал сам боец, его слова приводит KP.RU.

Мужчина, который руководил штурмовой группой, попал под обстрел ВСУ еще в 2024 году. Снаряд от танка попал в стену дома, где укрывался военнослужащий, из-за чего взрывной волной его тело пробило две стены. Выжить мужчине удалось, так как стены, о которые он ударился, были из глины.

После случившегося бойца доставили в зону эвакуации и начали оказывать ему помощь. Пока сослуживцы решали, как доставить пострадавшего в военный госпиталь, у него остановилось сердце. Врач установил на тело бойца СВО аппарат, который показал, что бойца спасти не удалось.

Я проснулся от того, что замерз. Последнее, что помнил — бой, а дальше ничего. Я не сразу осознал, где нахожусь. Первая мысль была о том, что пацаны положили меня в спальный мешок. Начал трогать его руками, а это далеко не спальник! Второй мыслью было, что ребята пошутить надо мной хотели и запаковали в черный мешок

Боец ВС РФ с позывным Катунь

Когда военнослужащий вылез из мешка и увидел дежурившего напротив него солдата, тот потерял сознание. В изумлении была и медсестра, которая лично отвозила его в морг.

О ситуации с бойцом с позывным Катунь стало известно 13 января. Тогда он рассказал, что пережил кому и клиническую смерть в зоне СВО. Как сообщалось, мужчина отправился на фронт в августе 2023 года. Он принимал участие в освобождении Авдеевки в Донецкой народной республике. За достижения на СВО ему присудили четыре ордена Мужества.

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