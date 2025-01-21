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16:06, 21 января 2025Путешествия

Двое туристов отправились на музыкальный фестиваль в Таиланде и не выжили

The Phuket News: Двое туристов не выжили на музыкальном фестивале в Таиланде
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Abigail Lynn / Unsplash

Двое иностранных туристов отправились на фестиваль электронной музыки Electric Daisy Carnival (EDC) в Таиланде и не выжили при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщает портал The Phuket News.

Музыкальное мероприятие проходило на курорте Пхукет вечером 18 января. Сначала в полицию поступило сообщение о кончине 28-летнего канадца, который потерял сознание во время концерта и попал в больницу. Там его пытались реанимировать, но спасти туриста не удалось.

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Отмечалось, что на его теле не было следов физического насилия. Следователи запросили дополнительные тесты, включая анализ на алкоголь и наркотики.

Позже той же ночью 32-летний американец. Во время фестиваля он впал в шоковое состояние и потерял сознание, в больнице ему помочь не смогли. На теле туриста из США также не было следов насилия. Причины произошедшего с иностранцами остаются неясными.

Ранее у берегов Таиланда затонуло туристическое судно. Катамаран, на борту которого было почти 40 человек, ушел под воду всего за 20 минут.

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