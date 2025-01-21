Экс-директор российского музея вошла в список самых влиятельных женщин-руководителей мира

Экс-директор Пушкинского музея Антонова вошла в топ самых влиятельных женщин

Бывший директор ГМИИ имени А.С. Пушкина, историк и искусствовед Ирина Антонова вошла в список самых влиятельных женщин, руководивших музеями. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

«Легендарный директор Пушкинского музея в Москве Ирина Антонова поступила на работу в 1945 году и была назначена руководителем в 1961-м. Она оставалась на посту на протяжении беспрецедентного срока — 52 года», — отмечают авторы статьи.

Издание подчеркнуло особую важность регулярных выставок зарубежного искусства, проводимых Антоновой. Так, Ирина Александровна впервые привезла в Москву работы Пабло Пикассо, а в 1974 году благодаря усилиям директора Пушкинского музея в столицу попала «Мона Лиза».

Авторы материала также высоко оценили вклад британского куратора Собрания Уоллеса Розалинд Сэвилл и Анны Д’Арнонкур — американского историка искусства, директора Художественного музея Филадельфии.

Ранее стали известны причины смены директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Елизавета Лихачева покинула этот пост, а новым руководителем стала глава музейно-выставочного центра РОСИЗО Ольга Галактионова.