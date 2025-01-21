Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:31, 21 января 2025Культура

Экс-директор российского музея вошла в список самых влиятельных женщин-руководителей мира

Экс-директор Пушкинского музея Антонова вошла в топ самых влиятельных женщин
Ольга Коровина

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Бывший директор ГМИИ имени А.С. Пушкина, историк и искусствовед Ирина Антонова вошла в список самых влиятельных женщин, руководивших музеями. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

«Легендарный директор Пушкинского музея в Москве Ирина Антонова поступила на работу в 1945 году и была назначена руководителем в 1961-м. Она оставалась на посту на протяжении беспрецедентного срока — 52 года», — отмечают авторы статьи.

Издание подчеркнуло особую важность регулярных выставок зарубежного искусства, проводимых Антоновой. Так, Ирина Александровна впервые привезла в Москву работы Пабло Пикассо, а в 1974 году благодаря усилиям директора Пушкинского музея в столицу попала «Мона Лиза».

Авторы материала также высоко оценили вклад британского куратора Собрания Уоллеса Розалинд Сэвилл и Анны Д’Арнонкур — американского историка искусства, директора Художественного музея Филадельфии.

Ранее стали известны причины смены директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Елизавета Лихачева покинула этот пост, а новым руководителем стала глава музейно-выставочного центра РОСИЗО Ольга Галактионова.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я буду наслаждаться истерикой». Илон Маск зиганул на инаугурации Трампа и перепугал весь мир. Что это было?

      В отношении россиянина возбудили уголовное дело за посты в социальной сети

      Лавров объяснил отношения с Арменией отсутствием простых отношений с другими

      Китай начал активно замещать российский уголь

      Российские войска нанесли удар по ракетной базе в Николаевской области

      Индекс экономических настроений Германии начал год с падения

      Внешность известной 58-летней актрисы на фото с прогулки вызвала споры в сети

      Россиянин избил подростка из-за длинных волос и получил обязательные работы

      Индия стала задерживать оплату российской нефти из-за санкций США

      В России сочли авантюрой планы Трампа освоить Марс

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше