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15:07, 21 января 2025Россия

Эксперт рассказал о недоверии российских вузов к ЕГЭ

Омбудсмен Володарский: Вузы в России ввели свои экзамены из-за недоверия к ЕГЭ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Вузы в России ввели свои экзамены из-за недоверия к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Такое мнение выразил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский, передает НСН.

«Сегодня Единый государственный экзамен не выявляет знания, необходимые для вузов, а подлавливает на незнании для того, чтобы не допустить, наверное, до высшего образования — для чего-то. В подтверждение моих слов многие вузы ввели собственные вступительные испытания, потому что им не хватает ЕГЭ», — обозначил Володарский.

По словам эксперта, ректоры вузов перестали публично высказывать недовольство насчет ЕГЭ, потому что экзамен «превратился из инструмента выявления знаний в общественно-политическую пугалку» и стал причиной стресса у детей.

Ранее в Госдуме предложили постепенно отказаться от ЕГЭ. Инициатива вызвала общественный резонанс. В частности, заслуженный учитель России Максим Пратусевич объяснил невозможность ее реализации отсутствием альтернативы.

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