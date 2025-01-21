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11:33, 21 января 2025Мир

Европейцев призвали сплотиться после прихода Трампа

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц: Европейцы должны сплотиться после прихода Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Lisi Niesner / File Photo / Reuters

Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц заявил, что европейцы должны сплотиться после прихода избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом. Об этом сообщает немецкое агентство DPA, передает ТАСС.

«"Америка прежде всего". Каков наш ответ: унижаться, подчиняться, бояться?» — сказал политик во время предвыборного мероприятия.

По словам Мерца, в начале президентства Трамп, скорее всего, подпишет указы, которые «не понравятся Германии и Европейскому союзу».

Ранее Мерц заявил, что в соответствии с международным правом миротворцы из Германии не будут размещены на Украине без мандата. Он подчеркнул, что соответствующий мандат должен быть выдан «в консенсусе с Россией, а не в конфликте» с ней.

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