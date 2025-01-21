Францию призвали последовать примеру США и покинуть ВОЗ

Франция должна покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) как США, чтобы не переплачивать. Последовать примеру Вашингтона Париж призвал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в соцсети X.
«Что же нам делать? Платить в два раза больше, чтобы компенсировать американскую долю? Нет!» — заявил политик.
По его словам, ВОЗ — слишком дорогостоящая и бесполезная организация, поэтому Франции следует ее покинуть.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Причиной такого решения администрация Трампа назвала «неправильное отношение к пандемии COVID-19» и другие глобальные кризисы в области здравоохранения. Кроме того, в Белом доме сочли ВОЗ неспособной на реформы и независимость от политического влияния.