Францию призвали последовать примеру США и покинуть ВОЗ

Политик Филиппо: Франция должна покинуть ВОЗ, чтобы не переплачивать

Франция должна покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) как США, чтобы не переплачивать. Последовать примеру Вашингтона Париж призвал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в соцсети X.

«Что же нам делать? Платить в два раза больше, чтобы компенсировать американскую долю? Нет!» — заявил политик.

По его словам, ВОЗ — слишком дорогостоящая и бесполезная организация, поэтому Франции следует ее покинуть.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Причиной такого решения администрация Трампа назвала «неправильное отношение к пандемии COVID-19» и другие глобальные кризисы в области здравоохранения. Кроме того, в Белом доме сочли ВОЗ неспособной на реформы и независимость от политического влияния.