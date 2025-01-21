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15:18, 21 января 2025Мир

Францию призвали последовать примеру США и покинуть ВОЗ

Политик Филиппо: Франция должна покинуть ВОЗ, чтобы не переплачивать
Семен Александров (редактор)
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Франция должна покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) как США, чтобы не переплачивать. Последовать примеру Вашингтона Париж призвал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в соцсети X.

«Что же нам делать? Платить в два раза больше, чтобы компенсировать американскую долю? Нет!» — заявил политик.

По его словам, ВОЗ — слишком дорогостоящая и бесполезная организация, поэтому Франции следует ее покинуть.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Причиной такого решения администрация Трампа назвала «неправильное отношение к пандемии COVID-19» и другие глобальные кризисы в области здравоохранения. Кроме того, в Белом доме сочли ВОЗ неспособной на реформы и независимость от политического влияния.

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