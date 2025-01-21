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19:58, 21 января 2025Россия

Главный раввин России оценил нацистский жест Маска

Главный раввин России Гуревич о жесте Маска: Это было не нацистское приветствие
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Жест со вскинутой рукой к небу, который показал предприниматель Илон Маск во время выступления после инаугурации президента США Дональда Трампа, не является нацистским приветствием. Такое мнение выразил главный военный раввин России Аарон Гуревич, его слова приводит Telegram-канал Daily Storm.

«Усмотреть здесь что-то такое, да еще и отсылку на нацистские приветствия, довольно сложно, тем паче Маск не был замечен прежде в подобном», — сказал он.

По его мнению, миллиардер достаточно эксцентричен и сделал это в порыве переизбытка чувств на повторной инаугурации Трампа. Гуревич также призвал сделать Маску скидку на историчность события и особый эмоциональный фон.

Ранее Маск высказался о своем нацистском жесте после инаугурации Трампа. Бизнесмен напомнил, что раньше он голосовал за демократов, поскольку они казались ему «добрыми, но теперь они стали партией ненависти и раздора», поэтому отныне он поддерживает республиканцев. В конце он добавил, что Демократическая партия начала кампанию против него, используя «различные грязные приемы».

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