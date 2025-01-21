ХАМАС вернуло контроль над сектором Газа после отступления Израиля

WSJ: ХАМАС вернуло контроль над сектором Газа после отступления Израиля

Палестинское радикальное движение ХАМАС вернуло контроль над сектором Газа после отступления израильских войск в рамках соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что движение уже начало отправлять тысячи своих бойцов на улицы и остается доминирующей силой на территории.

По словам бывшего израильского переговорщика по освобождению заложников, директора по Ближнему Востоку в группе по защите дипломатии International Communities Organization Гершона Баскина, возвращение вооруженных членов ХАМАС в Газу «является пощечиной израильскому правительству и армии».

«Это подчеркивает, что цели Израиля в войне никогда не были достижимы», — заметил он.

Газета обращает внимание, что открытая демонстрация ХАМАС силы, несмотря на месяцы борьбы, стала сигналом гуманитарным организациям и правительствам о необходимости сотрудничать с радикальной группировкой по мере начала восстановительных работ. «Результат, который Израиль надеялся не допустить», — отметили в WSJ.

Ранее член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззал заявил, что движение не намерено единолично управлять сектором Газа, а сформирует для этого команду технократов. «Мы предлагаем сформировать технократическую команду, включающую все палестинские группы, для управления Газой в различных секторах», — заявил он.