Иностранца осудили за нападение на семейную пару в московском ТЦ

В Москве суд приговорил иностранца к 3 годам за нападение на пару в ТЦ

В Москве суд приговорил иностранца к трем годам колонии общего режима за нападение на семейную пару в торговом центре (ТЦ) на проспекте Мира. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статьям 213 («Хулиганство») и 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ. Соучастник преступления объявлен в международный розыск.

7 июня 2024 года фигурант и его пособник были в столичном ТЦ на проспекте Мира. Пострадавший сделал замечание их поведению, тогда нарушители напали на него.

Преступление попало на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в ведомстве. На кадрах видно, как двое иностранцев начинают избивать мужчину, который идет с женщиной с детской коляской.

Ранее суд в Красноярске приговорил к 350 часам обязательных работ 27-летнего местного жителя, который избил подростка из-за длинных волос в День знаний.