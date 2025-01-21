Крупные российские банки понизили ставки по вкладам в юанях

ВТБ и МКБ понизили ставки по вкладам в юанях

ВТБ и МКБ понизили ставки по вкладам в юанях. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs, передает ТАСС.

Отмечается, что ВТБ понизил ставки в юанях во всех сегментах по всем типам вкладов на 0,2-3,39 процентных пункта. Таким образом максимальные ставки понижены до 5,2 процента.

В свою очередь, МКБ понизил ставки по вкладам в юанях на 0,4-5,24 процентных пункта в зависимости от условий. Максимальная ставка составляет 4,6 процента.

Ранее доцент кафедры международных экономических отношений Президентской академии Татьяна Подольская заявила, что доля сбережений в юанях не должна быть больше 20 процентов. Экономист напомнила, что китайская валюта не относится к категории свободно конвертируемых, а ее курс жестко контролируется властями КНР.