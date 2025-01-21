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16:17, 21 января 2025Россия

Медведев сделал главный для себя вывод из «забавной» инаугурации Трампа

Зампред Совбеза РФ Медведев: Инаугурация Трампа доказывает многополярность мира
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Инаугурация президента США Дональда Трампа и последующий за ней разговор президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином свидетельствуют о многополярности современного мира. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

Трамп официально вступил в должность в понедельник, 21 января.

Медведев назвал состоявшуюся в Вашингтоне церемонию инаугурации забавной. Возвращаясь к разговору Путина и Си, он заявил, что сегодня мир заинтересован не в процветании Америки, а в развитии всего человечества.

«Вместе Сделаем Мир Лучше!» — написал Медведев на русском и китайском языках.

Ранее Медведев скептически отнесся к возможности нормализовать российско-американские отношения. По его словам, сторонам будет «предельно трудно» преодолеть последствия ранее принятых решений.

ЖЗЛ
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