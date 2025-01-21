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20:12, 21 января 2025Наука и техника

Морпехи США получили ACV-C для замены 50-летних амфибий

Army Recognition: Морская пехота США получила первую машину управления ACV-C
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Camp Lejeune U.S. Marine Corps

Корпус морской пехоты (КМП) США получил первую плавающую машину управления Amphibious Combat Vehicle Command and Control (ACV-C), которая заменит использующиеся более 50 лет Assault Amphibious Vehicles (AAV). Об этом сообщает Army Recognition.

Новый транспортер прибыл на базу в Северной Каролине. Амфибия поступила на вооружение 2-го штурмового батальона КМП США. ACV-C построена на базе четырехосного плавающего бронетранспортера ACV, который создали в качестве замены AAV.

ACV-C предназначена для использования в качестве мобильного командного пункта. Машина оснащена современными системами связи и управления, которые позволяют в режиме реального времени получать информацию о ситуации на поле боя и координировать действия войск на уровне полка и батальона.

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