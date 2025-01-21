Развеяны мифы о мощности ПК

XDA: Скорость оперативной памяти оказалась не менее важной, чем ее объем

Специалисты издания XDA развеяли мифы, связанные с производительностью персональных компьютеров (ПК). Материал доступен на сайте медиа.

По словам журналистов, они собрали самые распространенные заблуждения о мощности компьютеров, которые «не выдерживают никакой критики». В первую очередь они отметили, что между увеличением ядер процессора и роста производительности нет прямой связи. По их словам, большая часть чипов имеет от 4 до 8 ядер.

Также специалисты рассказали, что скорость оперативной памяти не менее важна, чем ее объем. В этой связи оперативная память современного стандарта DDR5 может обеспечить заметный прирост мощности даже при небольшом объеме. Также в материале обратили внимание на миф, связанный с тем, что температура в мощном ПК не имеет значения. Авторы заметили, что поддержание рабочей температуры без перегрева продлевает срок службы оборудования.

В заключении журналисты обратили внимание на утверждение, согласно которому разгон процессора или видеокарты для видеоигр сокращает срок службы компонентов ПК. «На самом деле бояться нечего, если только вы не возитесь с настройками, которых не понимаете», — заявили специалисты. По их словам, разгон может повысить температуру компьютера и теоретически привести к его поломке, но если держать показатели в норме, то ничего плохого не произойдет.

В конце декабря опрошенные газетой The New York Times эксперты заявили, что графика в видеоиграх станет хуже из-за растущих расходов на разработку. Однако в теории упростить и удешевить процесс создания игр поможет искусственный интеллект (ИИ).