Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:31, 21 января 2025Наука и техника

Развеяны мифы о мощности ПК

XDA: Скорость оперативной памяти оказалась не менее важной, чем ее объем
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Torsten Becker / Globallookpress.com

Специалисты издания XDA развеяли мифы, связанные с производительностью персональных компьютеров (ПК). Материал доступен на сайте медиа.

По словам журналистов, они собрали самые распространенные заблуждения о мощности компьютеров, которые «не выдерживают никакой критики». В первую очередь они отметили, что между увеличением ядер процессора и роста производительности нет прямой связи. По их словам, большая часть чипов имеет от 4 до 8 ядер.

Также специалисты рассказали, что скорость оперативной памяти не менее важна, чем ее объем. В этой связи оперативная память современного стандарта DDR5 может обеспечить заметный прирост мощности даже при небольшом объеме. Также в материале обратили внимание на миф, связанный с тем, что температура в мощном ПК не имеет значения. Авторы заметили, что поддержание рабочей температуры без перегрева продлевает срок службы оборудования.

В заключении журналисты обратили внимание на утверждение, согласно которому разгон процессора или видеокарты для видеоигр сокращает срок службы компонентов ПК. «На самом деле бояться нечего, если только вы не возитесь с настройками, которых не понимаете», — заявили специалисты. По их словам, разгон может повысить температуру компьютера и теоретически привести к его поломке, но если держать показатели в норме, то ничего плохого не произойдет.

В конце декабря опрошенные газетой The New York Times эксперты заявили, что графика в видеоиграх станет хуже из-за растущих расходов на разработку. Однако в теории упростить и удешевить процесс создания игр поможет искусственный интеллект (ИИ).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп снова стал президентом США. Он объявил о «золотом веке Америки» и начал собирать деньги

      Ситуацию вокруг скандала с японскими центрами объяснили

      В России высказались об экономическом курсе Трампа

      Телеведущая случайно оголилась на публике из-за пуговицы на платье

      Мирный житель пострадал при обстреле поселка в Курской области

      В США предупредили генсека НАТО об угрозе из-за Трампа

      В Киеве объявлена воздушная тревога

      Нацистскому жесту Илона Маска нашлось объяснение

      Развеяны мифы о мощности ПК

      Остров-призрак поднялся из глубин моря и бесследно исчез спустя два года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше