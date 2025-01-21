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05:50, 21 января 2025Мир

На инаугурации Трампа заметили вино с русским названием

На инаугурации Трампа подавали игристое вино с русским названием
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: CHUTTERSNAP / Unsplash

На инаугурационных торжествах по случаю вступления в должность президента США Дональда Трампа заметили вино с русским названием. Меню опубликовала на своей странице в соцсети Х корреспондент телеканала CNN Элейна Трин.

Так, на десерт гостям подавали яблочный террин с мороженым из сметаны и соленой карамелью, а также вино Korbel Russian River Valley Natural из Калифорнии.

Korbel — калифорнийская винодельня, коллекция которой состоит из десяти сортов игристых вин. Основавшая ее семья перебралась в американский штат еще в 1850-х годах. Русская река (или Рашен-Ривер) берет начало в Северной Калифорнии и впадает в Тихий океан.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет красную кнопку. Нажав на нее, американский лидер мог вызвать официанта со стаканом своего любимого напитка — диетической колы.

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