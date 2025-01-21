На инаугурации Трампа заметили вино с русским названием

На инаугурации Трампа подавали игристое вино с русским названием

На инаугурационных торжествах по случаю вступления в должность президента США Дональда Трампа заметили вино с русским названием. Меню опубликовала на своей странице в соцсети Х корреспондент телеканала CNN Элейна Трин.

Так, на десерт гостям подавали яблочный террин с мороженым из сметаны и соленой карамелью, а также вино Korbel Russian River Valley Natural из Калифорнии.

Korbel — калифорнийская винодельня, коллекция которой состоит из десяти сортов игристых вин. Основавшая ее семья перебралась в американский штат еще в 1850-х годах. Русская река (или Рашен-Ривер) берет начало в Северной Калифорнии и впадает в Тихий океан.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет красную кнопку. Нажав на нее, американский лидер мог вызвать официанта со стаканом своего любимого напитка — диетической колы.