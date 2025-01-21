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17:27, 21 января 2025Мир

На Трампа подали в суд за указ об увольнениях госслужащих

Bloomberg: На Трампа подали в суд за указ об увольнении федеральных служащих
Семен Александров (редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Pool / AP

На президента США Дональда Трампа подали в суд за указ об упрощенной процедуре увольнения высокопоставленных федеральных служащих. Об этом сообщает Bloomberg.

Национальный профсоюз казначейских служащих (National Treasury Employees Union), представляющий интересы сотрудников 37 федеральных агентств и департаментов, в своем иске, поданном в федеральный суд Вашингтона, заявил, что шаг Трампа идет вразрез с намерениями законодателей, поскольку Конгресс установил «права на надлежащую правовую процедуру».

«Этот исполнительный акт существенно трансформирует гражданскую службу, создав новую категорию исключительных сотрудников, которые могут быть уволены без предоставления права на апелляцию», — говорится в документе.

Ранее Трамп объявил, что более тысячи сотрудников американской администрации, назначенных бывшим президентом США Джо Байденом, будут вскоре уволены. По его словам, уволены будут те сотрудники, которые не соответствуют его концепции «Сделаем Америку снова великой».

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