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14:41, 21 января 2025Мир

На Западе раскрыли исход конфликта на Украине

FA: Трампу придется заключить сделку по Украине с заморозкой по линии фронта
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президенту США Дональду Трампу придется заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине с заморозкой по линии фронта, то есть при которой стороны смогут сохранить за собой большую часть подконтрольных им территорий. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Гидеон Роуз в статье для журнала Foreign Affairs (FA).

«Трамп вел свою предвыборную кампанию на обещании быстро закончить конфликт на Украине. Предполагается, что это потребует усилий по заключению соглашения, позволяющего каждой стороне сохранить большую часть территории, которую она в настоящее время контролирует. Украина и большинство ее сторонников ненавидят эту идею (...). Это не тот результат, на который многие надеялись», — отметил эксперт.

Однако, по мнению Роуза, подобная сделка в данный момент является «наименее плохой альтернативой». Он добавил, что такое соглашение «могло бы удовлетворить интересы всех сторон».

Ранее Трамп предрек России большие проблемы, если она откажется от сделки по урегулированию конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным «после организации их переговоров» по решению украинского кризиса «как можно быстрее».

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