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11:00, 21 января 2025Мир

Над посольством США в Москве подняли флаг

Над посольством США в Москве подняли флаг по распоряжению Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Над посольством США в Москве по указу американского президента Дональда Трампа подняли флаг. Об этом сообщает ТАСС.

До этого бывший президент Джо Байден распорядился приспустить флаги в память о скончавшемся 30 декабря на 101-м году жизни бывшем американском президенте Джимми Картере. Согласно указу Байдена, флаги над Белым домом, а также над другими правительственными зданиями в стране и за рубежом должны были быть приспущены в течение 30 дней.

Однако в качестве одного из первых распоряжений Трампа стал документ, запрещающий приспускать флаги во время инаугурации главы государства.

Ранее Трамп установил в Овальном кабинете кнопку для заказа диетической колы. Кнопка присутствовала во время предыдущей каденции Трампа, затем ее убрал сменивший его на посту президента США Джо Байден, отмечает издание. Кроме того, над камином появились серебряные фигурки орлов.

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