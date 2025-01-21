Назначенный Трампом госсекретарь сделал заявление о конфликте на Украине

Госсекретарь США Рубио: военный конфликт России и Украины должен прекратиться

Военный конфликт России и Украины должен прекратиться, заявил новый госсекретарь США Марко Рубио из администрации избранного американского лидера Дональда Трампа. Его цитирует телеканал CNN.

«Мы хотим, чтобы война закончилась. Это довольно ясно. Вы слышали, о чем говорил президент: он хочет быть президентом, который способствует миру и прекращает конфликты, и это тоже будет сложно», — сказал Рубио.

Глава Госдепа подчеркнул, что прекращение огня хотя и будет трудным процессом, произойдет почти немедленно, поскольку является «главным приоритетом президента».

Ранее Трамп заявил, что планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, как только начнутся переговоры.