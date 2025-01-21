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15:45, 21 января 2025Мир

Нетаньяху объявил о начале операции на Западном берегу

Нетаньяху объявил о начале операции «Железная стена» на Западном берегу
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) начали контртеррористическую операцию «Железная стена» на Западном берегу Иордана. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщается в заявлении его канцелярии.

«Под руководством кабинета политической безопасности ЦАХАЛ, ШАБАК и полиция Израиля начали масштабную и важную военную операцию по искоренению терроризма под названием "Железная стена" в Дженине», — отметил политик.

Нетаньяху подчеркнул, что израильские военные действуют «методично и решительно» против «оси сопротивления», куда бы она ни направляла свое оружие.

Ранее стало известно, что палестинское радикальное движение ХАМАС вернуло контроль над сектором Газа после отступления израильских войск в рамках соглашения о прекращении огня. Отмечается, что движение уже начало отправлять тысячи своих бойцов на улицы и остается доминирующей силой на территории.

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