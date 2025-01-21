Новый госсекретарь США приведен к присяге

WSJ: Марко Рубио вступил в должность госсекретаря США

Марко Рубио приведен к присяге в качестве госсекретаря США. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, Рубио стал первым утвержденным Сенатом должностным лицом, принесшим присягу в кабинете американского лидера Дональда Трампа во вторник утром, а вице-президент США Джей Вэнс провел церемонию вступления в должность. Конгресс быстро принял решение сформировать кабинет Трампа, утвердив назначение Рубио единогласным голосованием 99-0 в понедельник вечером.

«Все, что мы делаем, должно быть оправдано ответом на один из трех вопросов: делает ли это нас сильнее, делает ли это нас безопаснее и делает ли это нас более процветающими. Если это не выполняет одну из этих трех вещей, мы этого делать не будем», — сказал Рубио о своем руководстве Госдепартаментом.

Уточняется, что Рубио является сыном кубинских иммигрантов, поэтому также произнес речь на испанском языке.

Ранее официальный сайт Белого дома удалил страницу с новостями на испанском языке. На сайте осталась только кнопка Go Home.

