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20:57, 21 января 2025Мир

Новый госсекретарь США заявил о планах избежать возобновления конфликта на Украине

Госсекретарь Рубио: США хотят добиться мира на Украине без угрозы обострения
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США хотят добиться мирного урегулирования на Украине без угрозы нового обострения в дальнейшем будущем. Об этом заявил новый госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает агентство Reuters.

«Официальной политикой США будет задача прекратить этот конфликт, и мы сделаем все, чтобы этого добиться на устойчивой и стабильной основе. Мы не хотим, чтобы оно [урегулирование] вылилось в войну через два, три или четыре года», — рассказал дипломат.

Ранее Рубио был приведен к присяге в качестве госсекретаря США. Таким образом, он стал первым утвержденным Сенатом должностным лицом, принесшим присягу в кабинете американского лидера Дональда Трампа во вторник утром, а вице-президент США Джей Вэнс провел церемонию вступления в должность. За его утверждение единогласно проголосовали все сенаторы.

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