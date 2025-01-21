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06:09, 21 января 2025Силовые структуры

Обвиняемый в расправе над найденной в автомобиле Куценко женщиной собирался жениться

Убийца найденной в машине Куценко женщины должен был жениться 17 января
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы

Альберт Абдуллин, расправившийся с женщиной в Москве и спрятавший тело в машине актера Гоши Кученко, должен был жениться 17 января. Об этом пишет aif.ru.

Знакомая преступника рассказала о полученном от него сообщении в начале января. В нем тот присал, что находится в столице и собирается сыграть свадьбу. Однако о своей невесте он ничего не рассказал, а также не стал приглашать на торжество.

Пьяный Абдуллин в ночь с 18 на 19 января поссорился со знакомой и нанес несколько ударов ножом, после чего спрятал тело в открытом автомобиле. Выяснилось, что Абдуллин ночевал в той же машине минимум неделю, поскольку ему было негде жить.

Днем 20 января преступника арестовали. В суде он попросил отправить его на специальную военную операцию (СВО).

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