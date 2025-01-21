В России назвали опасные последствия выхода США из Всемирной организации здравоохранения

Депутат Куринный: Выход США из ВОЗ не повлияет на здравоохранение в России

Выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не повлияет на ситуацию в России, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Опасные последствия подписанного президентом Америки Дональдом Трампом указа депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

С точки зрения финансирования будет что-то серьезное. Потому что Соединенные Штаты — это около трети поступлений в бюджет ВОЗ. Поэтому придется сокращать ряд программ, в том числе всемирного характера, по обеспечению медицинской помощью слаборазвитые страны Алексей Куринный зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья

Депутат объяснил, что Россия не относится к числу получателей значительной помощи от ВОЗ, поэтому на здравоохранение России решение Трампа никак не повлияет. Он добавил, что для Москвы Всемирная организация здравоохранения — это в основном информационный источник.

«С точки зрения защиты исключительно интересов США это шаг изоляционистский, на мой взгляд, не очень перспективный. Но с точки зрения политики, которую проводит сегодня Трамп, в части того, что Америка — единственная великая держава, может быть, и оправданный», — заключил Куринный.

Ранее Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Причиной такого решения администрация нового американского президента назвала «неправильное отношение к пандемии COVID-19» и другие глобальные кризисы в области здравоохранения. Кроме того, в Белом доме сочли ВОЗ неспособной пойти на реформы и продемонстрировать независимость от политического влияния.

Также Трамп напомнил, что США платят организации слишком много денег по сравнению с другими странами, но ВОЗ «продолжает несправедливо требовать обременительные для Вашингтона выплаты».

