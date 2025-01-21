Остров-призрак поднялся из глубин моря и бесследно исчез спустя два года

Спутники NASA заметили в Каспийском море остров-призрак

Спутники NASA сфотографировали остров-призрак в 20 километрах от берегов Азербайджана. Об этом сообщает издание Sciencealert.

Специалисты связывают появление острова с извержением грязевого вулкана, расположенного в Каспийском море. Впервые его заметили в мае 1861 года, однако менее чем через год остров бесследно исчез. В течение XX века он появлялся и исчезал не менее шести раз.

Его последнее появление прошло незамеченным. Судя по спутниковым снимкам, остров поднялся из глубин моря в январе или феврале 2023 года. На более поздних кадрах, сделанных в конце 2024 года, от него осталась лишь узкая полоска суши.

Ранее сообщалось, что в районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова.