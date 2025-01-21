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20:52, 21 января 2025Экономика

В Госдуме предложили ввести регулирование цен на товары

Депутат Делягин внес законопроект об ограничении цен на товары в магазинах
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Розничные цены на продаваемые в России товары должны контролироваться государством. Ввести такую практику с 2026 года предложил депутат Госдумы, член партии «Справедливая Россия — За правду» Михаил Делягин. Соответствующий законопроект он внес в нижнюю палату парламента, передает РИА Новости.

В соответствии с документом розничная стоимость не должна превышать цену производителя или таможенную стоимость ввозимого из-за рубежа товара более чем в два раза, если иное не установлено отдельно для товара или региона.

В пояснительной записке указано, что в последние годы рост цен в магазинах приобрел слабо контролируемый государством характер, а это потенциальная угроза национальной безопасности, что особенно неприемлемо в условиях боевых действий.

Делягин уверен, что нынешнее завышение цен вызвано несовершенством рыночной инфраструктуры, в том числе информационной, и фактически никак не ограничивается. Таким образом, прямое ограничение цен сверху и установление предельной наценки выглядит разумным, подчеркнул народный избранник.

Ранее Росстат сообщил, что по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,52 процента. Это меньше, чем последние прогнозы аналитиков, поскольку, в соответствии с данными ведомства, в последнюю неделю года рост цен резко замедлился, после чего в январе вернулся к прежним значениям.

Стоимость продовольственных товаров в прошлом году поднялась на 11,05 процента, а отдельно плодоовощная продукция подорожала на 22,09 процента. Непродовольственные товары выросли в цене на 6,12 процента.

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