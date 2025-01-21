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08:01, 21 января 2025Из жизни

Переспавшая с 1057 мужчинами порнозвезда рассказала о подготовке участников секс-марафона

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Бонни Блю

Бонни Блю. Кадр: Getting There / YouTube

Порнозвезда Бонни Блю, организовавшая 12-часовой секс-марафон, раскрыла требования к его участникам. О подготовке мужчин к съемке она подробно рассказала в подкасте Getting There.

Скандальная порномодель британского происхождения решила поставить мировой рекорд и, как она утверждает, переспала с 1057 мужчинами за 12 часов. Блю отметила, что каждый участник марафона должен был принести ей справку об отсутствии заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), или использовать контрацептивные средства во время полового акта с ней.

Кроме того, желавшие заняться сексом с порнозвездой мужчины должны были предоставить свое удостоверение личности: Блю разрешала участвовать в съемках только совершеннолетним. Их фотографировали вместе с документами, а затем просили подписать согласие на все происходящее.

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Также участники секс-марафона Блю должны были оставлять свои контактные данные. Как объяснила порномодель, они могут понадобиться ей, если у нее вдруг диагностируют ЗППП: имея на руках контакты, она сможет позвонить бывшим партнерам и предупредить их. Чтобы мужчины чувствовали себя комфортно, Блю показывала им съемочное помещение и предлагала выпить.

Ранее житель Великобритании, один из участников секс-марафона порнозвезды Бонни Блю, рассказал, что не смог заняться с ней сексом. По его словам, изначально утверждалось, что каждое «свидание» будет происходить наедине, однако потом выяснилось, что мужчины входили в помещение большими группами. Британец признался, что слишком застенчив для такого.

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