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18:09, 21 января 2025Россия

Первая пациентка с онкозаболеванием крови прошла этап лечения российским препаратом

В России первая пациентка с раком крови прошла этап лечения препаратом «Утжефра»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Первая пациентка с онкологическим заболеванием крови прошла начальный этап лечения препаратом «Утжефра». Об этом со ссылкой на пресс-службу НМИЦ гематологии Минздрава России сообщает ТАСС.

«Первый пациент, который был включен в клиническое исследование первого отечественного CAR-T-клеточного препарата "Утжефра", завершил первый этап лечения без осложнений», — говорится в сообщении.

На данный момент 59-летняя женщина перешла на амбулаторный режим для того, чтобы можно было оценить работу препарата в долгосрочной перспективе.

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