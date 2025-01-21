Первая пациентка с онкозаболеванием крови прошла этап лечения российским препаратом

В России первая пациентка с раком крови прошла этап лечения препаратом «Утжефра»

Первая пациентка с онкологическим заболеванием крови прошла начальный этап лечения препаратом «Утжефра». Об этом со ссылкой на пресс-службу НМИЦ гематологии Минздрава России сообщает ТАСС.

«Первый пациент, который был включен в клиническое исследование первого отечественного CAR-T-клеточного препарата "Утжефра", завершил первый этап лечения без осложнений», — говорится в сообщении.

На данный момент 59-летняя женщина перешла на амбулаторный режим для того, чтобы можно было оценить работу препарата в долгосрочной перспективе.