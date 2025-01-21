Первый город в России ввел еженедельные «Разговоры о важном» в детских садах

В Вологде ввели еженедельные «Разговоры о важном» в детских садах

Власти Вологды первыми в России ввели еженедельные «Разговоры о важном» в детских садах. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«Во всех детских садах Вологды стартовал проект "Разговоры о важном: календарь Великой Победы". Занятия для детей старших и подготовительных групп будут проходить каждый понедельник, вплоть до Дня Победы», — говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что ранее этот проект затрагивал только школы.

В октябре 2024 года президент России Владимир Путин поддержал идею распространить на детские сады проект «Разговоры о важном». Он напомнил о существовании таких выражений, как «впитал с молоком матери» и «усвоил с молодых ногтей». По его словам, самые базовые вещи ребенку необходимо закладывать с раннего возраста.