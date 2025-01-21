В России отреагировали на сообщения о появлении спецназа страны НАТО в Курской области

Депутат Заварзин допустил появление французского спецназа в Курской области

Информация о появлении бойцов французских сил специальных операций (ССО) в Курской области может быть достоверной, считает член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Заварзин. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о спецназе страны НАТО в российском регионе.

«Это может быть. Потому что [президент Франции Эммануэль] Макрон себя, мягко сказать, непорядочно ведет. И, конечно, такие заявления [от него] были (об отправке французский армии на Украину — прим. «Ленты.ру»). Поэтому возможен такой вариант», — отреагировал Заварзин.

Депутат напомнил, что уже были случаи, когда российские бойцы пленили иностранцев в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Поэтому я не исключаю такой вариант. Но это не повлияет на исход этого сражения. Стоит четкая задача: очистить нашу Курскую область. Уже более 60 процентов территории наши. Наши штурмовики продолжают работать», — заключил он.

Ранее появилась информация, что бойцы французских сил специальных операций (ССО) оказались в Курской области. О появлении спецназа страны НАТО в российском регионе стало известно из публикации Telegram-канала «Архангел спецназа». Эту информацию, по данным курских СМИ, подтверждают и украинские источники.