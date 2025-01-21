Премьера фильма о Жириновском оказалась под угрозой из-за конфликта

Режиссер Баранов: Кино о Жириновском может не выйти из-за конфликта с ЛДПР

Режиссер Александр Баранов заявил, что проект о Владимире Жириновском может не состояться из-за споров с представителями партии ЛДПР. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По словам Баранова, работавшего над картиной о Владимире Вольфовиче, съемки должны были начаться летом 2024 года. Режиссер подчеркнул, что сценарий был написан и согласован, однако производство фильма так и не началось.

«В какой-то момент представители партии стали диктовать, кто будет играть в картине, какие сцены нужно вырезать. Простите, но режиссер здесь я», — отметил Баранов.

Собеседник издания уточнил, что главной проблемой стал выбор актера на роль Жириновского. По его словам, все понимали, что артист должен быть таким же выдающимся, как его герой.

«Все кандидаты, которых мы предлагали, подвергались критике. Мы вынужденно их убирали. Никиту Кологривого, которого продвигал в проект Леонид Слуцкий, я не очень хотел видеть в фильме», — заявил режиссер.

В мае Баранов покинул проект «Жириновский. Взлет», над которым сейчас работают члены ЛДПР. По его словам, теперь история Жириновского будет представлена в формате сериала. Александр добавил, что оригинальный сценарий был переписан, а сам съемочный процесс может так и не состояться.

Ранее сообщалось, что съемки проекта о политике и основателе партии ЛДПР Владимире Жириновском начнутся в 2025 году. На главную роль претендовал актер Никита Кологривый, однако его кандидатуру отвергли после ряда скандалов.