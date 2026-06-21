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18:11, 21 июня 2026Спорт

Футболист сборной Парагвая забрал часы у главного арбитра матча ЧМ с Турцией

Футболист сборной Парагвая Галарса забрал часы у главного арбитра матча ЧМ с Турцией
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stu Forster / Getty Images

Полузащитник сборной Парагвая Матиас Галарса забрал часы, которые уронил судья Иван Бартон во время матча ЧМ-2026 с Турцией. Об этом сообщает «Чемпионат».

Инцидент произошел в конце первого тайма. Рефери из Сальвадора потерял часы, когда пытался разнять толкающихся игроков. Галарса увидел лежащие на газоне часы и надел их себе на руку. В начале второго тайма судье вернули часы.

Матч прошел в субботу, 20 июня. Галарса стал автором единственного гола на второй минуте, который принес победу его команде.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

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